РИАМО - 15 дек. Запуск 10 новых станций Большой кольцевой линии московского метро обеспечил работой более 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Новый участок Большого кольца обеспечил работой более 2 тыс. человек. Причем это не только новые сотрудники, это еще и переподготовка тех, кто уже трудится в подземке», — сказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что на новом участке БКЛ проходит подготовка более чем 300 машинистов, инспекторов службы безопасности, дежурных по станции и других работников метрополитена.

Средний возраст участников программы переподготовки составляет 36-40 лет. Сроки обучения разные для каждой специальности. Так, переподготовка машиниста занимает 1 год.

Ликсутов добавил, что с 2021 года начал работу Единый университет транспортного комплекса Москвы, где можно не только получить специальность, но и повысить квалификацию.

«Мы постоянно приглашаем на работу и машинистов, и водителей наземного транспорта. Сегодня транспортный комплекс — один из лучших работодателей столицы», — заключил заммэра.