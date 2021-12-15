РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. Депутат Мособлдумы Николай Черкасов посетил школу №20, расположенную в поселке Загорянский, проверил отремонтированную столовую и обсудил с педагогами программу инициативного бюджетирования, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Осмотрели игровые комнаты, санузлы, пищеблок, спортивный и актовый залы. Все находится в хорошем, образцово-показательном состоянии. В ходе беседы ответил на актуальные вопросы сотрудников, а также отчитался о своей текущей работе и рассказал, какие законопроекты сейчас находятся на обсуждении и на стадии разработки», — сказал Николай Черкасов.

Также депутат рассказал педагогам о программе инициативного бюджетирования.

Программа «Инициативное бюджетирование» заключается в распределении части средств местных бюджетов на предложения жителей и реализацию проектов под их контролем. На уровне местного самоуправления все это уже невозможно без непосредственного участия граждан. Жители сами выдвигают свои проекты. После чего начинается процедура голосования по ним.

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