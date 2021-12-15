РИАМО - 15 дек. Рождественские программы для детей и взрослых подготовили в музее-заповеднике Чайковского. Мероприятия пройдут с 17 декабря по 18 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.

Так, взрослые и школьники старших классов могут посетить интерактивную программу «Новогодняя одиссея Чайковского». Там зрителей познакомят с традициями празднования Рождества и Нового года в России, в семье Чайковских и в странах, которые посещал когда-то композитор.

А для детей помладше подготовлена запутанная детективная история с элементами квеста «Ротбард – похититель Рождества», расследуя которую ребята узнают много интересного, вступят в борьбу со злым волшебником, разбудят заколдованную фею и спасут праздник.

19 декабря в 14:00 и 18:00 часов на сцене концертного зала артисты театра «Русский балет» представят волшебную рождественскую сказку на музыку П.И. Чайковского – балет «Щелкунчик».

25 декабря в 17:00 часов Московский областной театр кукол приглашает на новогоднюю сказку «Мороз Иванович».

Все программы и мастер-классы проводятся по предварительной записи по телефонам: 8(496)242-10-50, 8(915)110-43-38.

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