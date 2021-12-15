РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В государственном музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» в новой Москве 16 декабря откроется персональная выставка художницы Миа Суоно-Оро «Мистическая игра». Выставка продлится до 13 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба музея.

Суоно-Оро работает в стиле мистического реализма. Это художественный метод, в котором мистические элементы включили в реалистическую картину мира. Работы художницы отражают ее особое мистическое иррациональное интуитивное мировосприятие. На выставке представлено более 70 живописных, графических, скульптурных работ и ювелирные украшения. Среди них загадочное «Рождение Фаты Морганы», необычные «Горизонтальные игры Бога, или Левиафан» и реалистичный «Морской мотив». Все произведения художницы наполнены тайнами, символами, загадками, духовным посылом.

Суоно-Оро живет и работает в Москве. Профессиональное образование получила в Московском академическом художественном училище памяти 1905 года. Она является членом Московского союза художников, на протяжении 40 лет занимается преподавательской деятельностью. Художница считает себя продолжателем творчества известного австрийского художника, основателя фантастического реализма и друга Сальвадора Дали Эрнста Фукса. Ее работы находятся в музеях Москвы, частных коллекциях как в России, так и за рубежом.

Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» – памятник дворянской культуры на территории новой Москвы. В Остафьеве прекрасный дворец, уникальный образец русской усадебной архитектуры XVIII-XIX веков и старинный парк с большим прудом.