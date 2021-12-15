РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско и депутаты совета депутатов в Люберцах Александр Мурашкин, Сергей Непомнящий и Александр Шлапак проверили работу управляющих компаний по уборке снега, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Рейд провели в микрорайоне Птицефабрика, на улицах Южная, Кирова и Наташинская.
В ночь на 14 декабря из-за сильного снегопада в Люберцах образовались 30-сантиметровые сугробы.
Работу ЖЭУ-5 по уборке придомовых территорий от снега и наледи оценили удовлетворительно.
«А вот подходы к магазинам и общественным местам оставляют желать лучшего. На уборку по нормативам после снегопада отводится 24 часа. И сегодня исполнители работ именно на это ссылались», - уточнил Мурашкин.
Управляющие компании отметили, что в течение суток уберут от снега все дворы, а пешеходные зоны обработают реагентами.
За очистку крыш домов от снега и сосулек на Смирновской улице сотрудники АО «ЛГЖТ» получили положительную оценку.
«Депутатам проведение рейдов помогает определить проблемные участки и, оперативно связываясь с ответственными лицами, улучшить работу зимнего содержания территорий», - сказал Шлапак.
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