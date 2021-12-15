РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско и депутаты совета депутатов в Люберцах Александр Мурашкин, Сергей Непомнящий и Александр Шлапак проверили работу управляющих компаний по уборке снега, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Рейд провели в микрорайоне Птицефабрика, на улицах Южная, Кирова и Наташинская.

В ночь на 14 декабря из-за сильного снегопада в Люберцах образовались 30-сантиметровые сугробы.

«Согласно установленному регламенту, в первую очередь подлежат уборке пешеходные дорожки и тротуары, зоны перед подъездами жилых домов. Управляющие компании убираются, но до идеального состояния далеко. Все средства и силы для этого имеются. Есть проблема с припаркованными машинами», - сказал Дениско.

Работу ЖЭУ-5 по уборке придомовых территорий от снега и наледи оценили удовлетворительно.

«А вот подходы к магазинам и общественным местам оставляют желать лучшего. На уборку по нормативам после снегопада отводится 24 часа. И сегодня исполнители работ именно на это ссылались», - уточнил Мурашкин.

Управляющие компании отметили, что в течение суток уберут от снега все дворы, а пешеходные зоны обработают реагентами.

«Пешеходные дорожки на улице Кирова освобождены от снега и наледи, но содержание уличных игровых площадок вызывает нарекания», - добавил Шлапак.

За очистку крыш домов от снега и сосулек на Смирновской улице сотрудники АО «ЛГЖТ» получили положительную оценку.

«Депутатам проведение рейдов помогает определить проблемные участки и, оперативно связываясь с ответственными лицами, улучшить работу зимнего содержания территорий», - сказал Шлапак.