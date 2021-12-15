РИАМО - 15 дек. В этом году на поддержку подмосковных наукоградов направили 330 млн рублей, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В этом году мы 330 млн рублей на поддержку наукоградов направили по федеральным мерам поддержки», – сказала Зиновьева.

По ее словам, в регионе также действует мера поддержки молодых ученых и специалистов промышленных предприятий – социальная ипотека.

«Сотрудники наших крупных предприятий <…> получили в этом году льготную ипотеку, как и в предыдущие годы. В этом году 100 льготных ипотек предоставили нашим ученым», – добавила Зиновьева.

Она напомнила, что в регионе находятся 8 из 13 наукоградов страны.