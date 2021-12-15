РИАМО - 15 дек. Пользователям Сети теперь доступна интерактивная карта расположения крытых бассейнов в Подмосковье.

Карта опубликована на официальном портале правительства Московской области: https://mosreg.ru/sobytiya/karty/krytye-basseiny-gde-v-podmoskove-mozhno-zanimatsya-plavaniem-karta.

Для каждого ФОКа и дворца спорта с бассейном указан телефон, а также сайт организации или ссылка на ее аккаунты в соцсетях. По ссылкам можно ознакомиться с расписанием работы бассейнов и другой информацией.

В крытых бассейнах занимаются воспитанники спортшкол и секций по плаванию. Плавание и другие активности на воде доступны для жителей Подмосковья всех возрастов. В рамках губернаторских проектов «Добрый час» и «Активное долголетие» действуют часы для бесплатных занятий.

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