РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 дек. Заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, врач-неонатолог Балашихинского роддома Денис Аксенов оказался в числе победителей конкурса «Народный доктор Московской области», сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

В Подмосковье подвели итоги конкурса «Народный доктор Московской области». Голосование проходило на портале «Добродел». Жители региона выбирали лучшего детского и взрослого врача любой специальности.

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, всегда приятно наблюдать за успехами медицинских специалистов, и вдвойне радостно, когда результат их работы отмечают жители. Именно мнение жителей легло в основу голосования за лучшего «народного доктора».

«По результатам конкурса наибольшее число голосов получили врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения Видновской районной клинической больницы Евгений Булава и заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, врач-неонатолог Балашихинского роддома Денис Аксенов. Поздравляю победителей!» - сказала Стригункова.

Коллектив Балашихинского роддома присоединился к поздравлениям, отметив, что для каждого врача важно народное признание, а Денис Аксенов заслужил его по праву. Коллеги пожелали ему не останавливаться на достигнутом результате и развиваться как специалисту еще больше.