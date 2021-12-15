РИАМО - 15 дек. Открытие пассажирского движения поездов на новом участке Большой кольцевой линии метро позволило разгрузить радиальные линии подземки, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

С 7 декабря нагрузка на радиальные линии столичного метро снизилась на 8%. Заммэра Москвы, руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов отметил, что на других линиях метро стало меньше на 38 тыс. пассажиров в день. При этом на новые станции БКЛ каждый день пересаживаются более 60 тыс. человек.

«Если смотреть в разрезе других линий метро, то на участках Арбатско-Покровской линии стало свободнее на 8%, на Серпуховско-Тимирязевской — на 7%, на Филевской и Калужско-Рижской — на 3%», – добавил Ликсутов.

При этом показатели продолжат расти по мере того, как москвичи и гости столицы будут привыкать к новым станциям и продумывать более удобные для себя маршруты.

«Я рекомендую пользоваться нашими мобильными приложениями «Метро Москвы» и «Московский транспорт», с их помощью строить маршруты, смотреть, какая будет экономия в пути, отслеживать загруженность вагонов, подключить систему бесконтактной оплаты проезда Face Pay», – сказал заммэра.