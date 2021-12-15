РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. С начала текущего года на одном из востребованных маршрутов между Люберцами и Москвой совершили почти 3 млн поездок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Всего между Москвой и Подмосковьем за текущий год совершили более 97,5 млн поездок на маршрутах «Мострансавто». Предприятие обслуживает свыше 170 маршрутов.

По количеству поездок побеждает маршрут №344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. «Ховрино»)». Маршрутом воспользовались более чем 4,1 млн раз. На втором месте по числу поездок оказался маршрут №501 «Люберцы (м-н Турист) – Москва (м. «Выхино»)» - более чем 2,8 млн раз. Замыкает тройку лидеров маршрут №17 «ст. Реутово – Москва (м. «Новогиреево»)». Маршрутом воспользовались чуть менее 2,8 млн раз.

Также за текущий год пассажиропоток на данных маршрутах вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Наиболее востребованными способами оплаты проезда стали карты жителя Подмосковья и москвича. Ими воспользовались свыше 41,2 млн раз.

На некоторых маршрутах «Мострансавто» проезд можно оплатить картой «Тройка». В салоне транспорта размещены информационные объявления о возможности такой оплаты.