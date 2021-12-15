РИАМО - 15 дек. На личном приеме жителей губернатор Московской области Андрей Воробьев акцентировал внимание глав муниципалитетов на том, что футбольные поля при школах в Подмосковье должны быть с хорошим покрытием и обладать функцией подогрева.

«Обязательно должно быть поле подогреваемое, может не все поля в школах или спортивных школах, но то, что нужно делать акцент на подогреваемое поле – это факт», – сказал Воробьев.

Он добавил, что это будет уже совершенно другое время использование объекта. Ведь если поле не имеет такого оснащения, то уже с октября-ноября на нем нет возможности играть.

Губернатор поручил главе Долгопрудного Владимиру Юдину и главе Реутова Станиславу Каторову разобраться в ситуации с футбольными полями, чтобы на них можно было комфортно заниматься.

«Бывают моменты, когда там такая температура, что не нужно включать подогрев действительно. В этом вопросе тоже нужно разобраться, но поле должно быть нормальное», – дополнил глава региона.

Во время личного приема жителей пятиклассник школы №14 в Долгопрудном Саша Коношевский попросил губернатора расписаться на футбольном мяче.

«Можно автограф? На память, а то друзья не поверят», – спросил мальчик.

Воробьев расписался на мячике и передал пожелание футбольной команде, в которой играет Саша.

«Ребятам в команде передавай добрые пожелания», – добавил Воробьев.

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