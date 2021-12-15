РИАМО - 15 дек. В этом году иностранные инвесторы реализовали в регионе 61 проект, объем инвестиций составил порядка 40 млрд рублей, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В этом году иностранные инвесторы <…> реализовали на территории Подмосковья 61 инвестиционный проект. Это 18 новых предприятий и это 43 проекта по увеличению, расширению, модернизации уже существующего производства. Инвестировали они порядка 40 млрд рублей в нашу экономику в этом году», - рассказала Зиновьева.

Она отметила высокий интерес к Московской области со стороны иностранных инвесторов. В регионе рассчитывают на увеличение зарубежных компаний в 2022 году.

«В 2022 году очень крупная компания по производству напитков придет к нам, мировой лидер. Мы сейчас ведем подбор земельных участков. Копания по производству пищевых продуктов, польская. Планируем также построить крупный завод по производству медицинского кислорода. <…> Один из крупных мировых лидеров, немецкая компания будет расширяться в следующем году в Московской области», - добавила Зиновьева.