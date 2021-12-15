РИАМО - 15 дек. Следователи назначили проведение доследственной проверки после того, как 18-летний юноша умер во время занятий в фитнес-клубе на западе Москвы. Об этом сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иваноа.

Известно, что молодому человеку стало плохо во время тренировки, он потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, юношу госпитализировали, но спасти его не удалось.

Предварительно, причиной смерти стала - острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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