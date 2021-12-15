РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 дек. Жителей Балашихи призвали обращать внимание на наледь и сосульки на крышах домов и сообщать об их появлении в Единую диспетчерскую службу округа, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

«Уважаемые жители, в связи с перепадами температуры возникает опасность падения сосулек и наледи с крыш. Просим вас максимально аккуратно ходить вдоль домов и не находиться слишком близко к зонам возможного схода наледи. Коммунальные службы проводят очистку опасных участков. Если вы обнаружили на крыше вашего дома сосульки, срочно оставляйте заявку», - говорится в сообщении.

Это можно сделать в мобильном приложении «ЕДС Балашиха» (App Store и Google Play), на портале или по телефону: 8(499)929-99-99.

ЕДС Балашихи работает круглосуточно без праздников и выходных дней.