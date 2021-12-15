РИАМО - 15 дек. Полный запуск Большой кольцевой линии столичной подземки облегчит движение на Московском центральном кольце. Окончательный ввод линии позволит снизить нагрузку кольцо на 17%, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

При проектировании Большая кольцевая линия создавалась так, чтобы не дублировать движение на уже имеющихся участках МЦК. По мнению заммэра Москвы, руководителя Дептранса столицы Максима Ликсутова, полный запуск БКЛ позволит максимально обеспечить комфортное движение в городе.

«А вот ее полный ввод в эксплуатацию, действительно, разгрузит Московское центральное кольцо почти на 17%. Обе линии обеспечивают максимально равномерное покрытие города: МЦК разгрузило север, Большое метрокольцо разгрузит юг», – отметил Ликсутов.

Запуск БКЛ также освободить и улично-дорожную сеть. В частности, участок от «Мневников» до «Каховской» разгрузит Аминьевское шоссе на 17%, ул. Каховку – на 15%, а Профсоюзную улицу и Севастопольский проспект – на 6%. Таким образом, запуск одного участка БКЛ значительно изменил транспортную ситуацию на западе и юго-западе Москвы.

«У жителей появилось множество вариантов маршрутов, они могут уже не думать о том, сколько баллов пробки, а свободно передвигаться между районами и доезжать вовремя», – сказал заммэра.

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