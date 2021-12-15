РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Более 200 единиц спецтехники используют в очистке дорог и дворов Люберец от последствий снегопада, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Коммунальные службы городского округа Люберцы продолжают ликвидировать последствия снегопада, который обрушился на Московский регион в прошлую ночь. От снега дворы, улицы, дороги, эстакады освобождают более 200 машин и порядка 1 490 человек», – сказал Ружицкий.

Жителей просят не парковать автомобили во внутридворовых проездах, около контейнерных площадок и на центральных улицах, так как это препятствует движению уборочной техники.

«Будьте внимательны на дорогах – основные магистрали по-прежнему загружены. Свои вопросы и предложения по теме уборки территорий отправляйте на личную почту: glava@lubreg.ru», – добавил Ружицкий.