РИАМО - 15 дек. Строительство новых школ по-прежнему актуальный вопрос для Подмосковья из-за постоянного роста численности населения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе личного приема жителей региона.

«У нас в каждом городе нужно много-много школ. Много-много, потому что мы строим по 30 школ в год, и я должен признать, что запрос не снижается», - сказал Воробьев.

Он добавил, что Подмосковье очень привлекательный регион, здесь активно заселяются новостройки, растет число жителей.

Ранее губернатор отметил, что перед подмосковным правительством стоит задача ускорить темпы строительства школ. Сейчас на это уходит 18 месяцев.