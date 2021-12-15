РИАМО - 15 дек. В столице продолжается реализация программы по реконструкции зданий 200 поликлиник. Все работы идут в соответствии с графиком, до конца года работы завершат в 35 медучреждениях, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

«По итогам 2021 года будут завершены работы в 35 зданиях. В следующем году планируем завершить реконструкцию и открыть еще 50 зданий поликлиник», - сказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Также он рассказал, что теперь в Москве создадут службу администраторов в поликлиниках. Эти должности будут занимать сотрудники центров «Мои документы». Это нужно для обеспечения комфортной и дружелюбной атмосферы в медучреждениях.

Администраторы будут встречать пациентов на входе, помогать им сориентироваться и записаться к нужному специалисту.

В среду после реконструкции открыли детско-взрослую поликлинику в столичном районе Коньково.