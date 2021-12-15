РИАМО - 15 дек. Одним из важных событий 2022 года в Электрогорске станет масштабное благоустройство берега озера Стахановское, которое за последние 15 лет не единожды пытались привести в порядок. В округе обсудили проект благоустройства зоны отдыха, сообщает пресс-служба Электрогорска.

Благодаря программе «100 водоемов» озеро очистили от зарослей и мусора, а в конце августа Электрогорск стал одним из победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект благоустройства берега озера Стахановское победил в номинации «Малый город» (с населением от 20 до 50 тысяч).

На минувшей неделе глава города Сергей Дорофеев провел рабочее совещание с участием депутата Государственной думы Геннадием Паниным. Обсудили концепцию проекта «Стахановский берег», выслушали проектировщиков, внесли предложения. ⠀

По словам заместителя главы администрации Юлии Башмаковой, работы по благоустройству прибрежной зоны озера Стахановское продолжат в 2022 году. Проект разрабатывали с учетом рельефа местности. Благоустройство проведут, сохранив природные особенности озера. Благодаря большому количеству разных зон набережная будет местом притяжения гостей всех возрастов и разных интересов.

В результате работ появится набережная с пляжной зоной и спусками к воде. Сделают места для проведения мероприятий, детскую и спортивную площадки, прогулочные зоны и зоны отдыха. Кроме того, проект улучшит доступность берегов озера и существующий парк «В гостях у сказки».