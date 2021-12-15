РИАМО - 15 дек. В подмосковном Жуковском появится государственный индустриальный парк, объем инвестиций может составить более 35 млрд рублей, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, крупнейшие российские компании и международные партнеры создадут в индустриальном парке центры обработки данных. Совокупный объем инвестиций в эти проекты ожидается более 30-35 млрд рублей.
«На горизонте трех лет мы планируем полностью заполнить эту площадку. <…> Через полгода можно будет со стройкой туда приходить», – добавила министр.
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