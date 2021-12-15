РИАМО - 15 дек. Пассажиропоток новых 10 станций Большой кольцевой линии метрополитена оказался выше, чем прогнозировалось, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Уже за первую неделю со старта движения по новому участку БКЛ на открывшихся станциях побывали 746 тыс. пассажиров. Как отметил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, пассажиропоток на новых участках превысил 135 тыс. человек в сутки в рабочие дни.

«Это огромная, на самом деле, цифра. Она существенно выше той, что мы прогнозировали, потому что изначально мы рассчитывали выйти на показатель в 100 тыс. поездок только через три-четыре недели. А получили прогнозируемый показатель уже на первой неделе», – отметил Ликсутов.

Он добавил, что при проектировании станций Большого кольца их разрабатывали с большим запасом. Благодаря этому быстрый рост пассажиропотока не исчерпал их ресурсы.

Ликсутов отметил, что самыми популярными среди жителей и гостей города стали пересадочные станции на другие линии метро. Например, станцией БКЛ «Каховская», откуда можно пересесть на Серпуховско-Тимирязевскую линию, воспользовались 151 тыс. человек. На станции «Кунцевская» побывали 141 тыс. человек, а третьей стала станция «Воронцовская».

«Теперь буду тратить в два раза меньше времени»: пассажиры метро о новых станциях БКЛ>>