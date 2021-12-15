РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. «Мосэнергосбыт» продлевает прием показаний приборов учета электроэнергии в декабре до 30 числа и приглашает абонентов в Щелкове принять участие в большой «Новогодней МЭСИгре», сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Условия для участия во втором этапе акции: с 15 по 30 декабря 2021 года передать показания за электроэнергию; до 30 декабря 2021 включительно оплатить показания за потребленное электричество; подписаться на рассылку уведомлений и рекламной информации.

21 января 2022 в прямом эфире в официальном Instagram-аккаунте @mosenergosbyt_official будет произведен розыгрыш призов: Apple MacBook Pro 13; телевизор Samsung 43; пылесос Dyson V12 Detect Slim Absolute; фен Dyson Supersonic для волос; паровая гладильная система Tefal IXEO POWER; Nintendo Switch; чайник K810 Bork; весы напольные N500 Bork. Все участники акции получат гарантированные подарки от партнеров акции.

Срок выпуска декабрьского ЕПД сдвигается на более ранний период для тех граждан, которые намерены встретить Новый год без долгов и получить дополнительный кешбэк при оплате счета в декабре картой «Мир» в личном кабинете или мобильном приложении. Начисления за электроэнергию в декабре будут рассчитаны не по показаниям, а по среднемесячному потреблению с учетом поступивших ранее платежей.

Перерасчет размера платы за электроэнергию, потребленную в декабре 2021 года, будет произведен на основании показаний приборов учета, переданных до 30 декабря, и направлен в платежном документе за январь 2022 года.

С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте.