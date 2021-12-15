РИАМО - 15 дек. В 2021 году в Подмосковье создали 50,5 тыс. рабочих мест благодаря инвестпроектам и открытию новых производств, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«На сегодняшний момент уже создано благодаря реализации нашим бизнесом инвестиционных проектов, расширению, модернизации производства, открытию новых производств 50,5 тыс. новых рабочих мест в Московской области», - рассказала Зиновьева.

По ее словам, до конца 2021 года стоит задача создать порядка 55-60 тыс. рабочих мест в регионе.

«Но год еще не закончился. <…> Я уверена, что к этой цели мы придем», - отметила Зиновьева.