РИАМО - 15 дек. В Московской области вдвое по сравнению с началом 2021 года вырос объем переработанных органических отходов. По данным на 15 декабря, в регионе переработали уже 2 млн тонн таких видов отходов, сообщает пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

С 2019 года в регионе было переработано свыше 5,1 млн тонн ТКО, в том числе изделий из пластмассы, металла, стекла и макулатуры. Как отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, с ростом населения в Подмосковье возрос объем бытовых отходов. Такие органические отходы, как остатки еды и продукты питания, жители выбрасывают в серые баки, а регоператоры отвозят их на КПО.

Там при помощи современной сортировочной техники все органические отходы перерабатывают в компост и технический минеральный грунт.

«Сегодня порядка 44% от общего объема обрабатываемых в Подмосковье бытовых отходов перерабатывается для дальнейшего применения в сельском хозяйстве, либо для собственных нужд КПО, к примеру, при формировании промежуточного изолирующего слоя. Также наши экологи используют грунты в качестве рекультиванта», – добавил Хромушин.

Лидером по переработке органических отходов в Подмосковье стал КПО «Восток» компании «Эколайн»: здесь было переработано свыше 400 тыс. тонн органики. Жителей привлекают к РСО с помощью экоакций «Мангал-марафон», «Подари своей елке вторую жизнь!», «Сдай старые шины на переработку!», «Сдай яблоки на переработку!» и других.

Всего в регионе ежегодно перерабатывается 7,5 млн тонн отходов, 3,4 млн тонн из них поступает из Москвы. За 2,5 года в Подмосковье была выстроена промышленная инфраструктура по обращению с ТКО, закрыли все мусорные полигоны и запустили 10 предприятий по переработке отходов. В сумме было инвестировано в отрасль более 222 млрд рублей.

Раздельным сбором отходов по системе «Два бака» в Подмосковье занимаются более 5 млн человек. Также для утилизации КГО в регионе работают 52 пункта «Мегабак», а в местах массового пребывания людей появляются экопункты. Переработкой отходов занимаются десятки крупных компаний Московской области.