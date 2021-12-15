РИАМО - 15 дек. К декабрю 2023-го года в Долгопрудном планируется завершить строительство пристройки к школе №14, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе личного приема жителей Подмосковья.

С вопросом о строительстве объекта к главе региона обратилась жительница города Светлана Коношевич.

По словам губернатора, пристройка ликвидирует дефицит мест для учеников, уберет вторую смену, а также в целом улучшит условия и качество образования.

Пристройка будет рассчитана на 300 человек. Ее общая площадь составит 14 тыс. «квадратов», там запланирован актовый зал, столовая и библиотека.

Также по президентской программе в округе будут отремонтированы гимназии № 5, 3 и 6.