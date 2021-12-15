РИАМО - 15 дек. Мужчину госпитализировали после пьяной ссоры в поселке Правдинский в округе Пушкинский. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

9 декабря от дома на Полевой улице в поселке Правдинский был госпитализирован в больницу мужчина. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью был задержан гражданин РФ без постоянной регистрации.

Преступление было совершенно в ходе совместного распития спиртного, в ссоре.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.