РИАМО - 15 дек. В 2021 году в Подмосковье в 2 раза выросло число предприятий малого и среднего бизнеса, которые получают региональные меры поддержки, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В этом году количество компаний малого бизнеса - получателей наших мер поддержки - удвоилось. За прошлый год это было 683 компании. В этом году это уже больше 1,3 тыс. компаний, юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, которые воспользовались мерами поддержки Московской области», - рассказала Зиновьева.

По ее словам, в целом представители малого и среднего бизнеса получили меры региональной поддержки в размере около 4,5 млрд рублей.

На территории Московской области действует программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Предпринимателям субсидируют процентную ставку по кредитам на развитие бизнеса.