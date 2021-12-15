РИАМО - 15 дек. Новая станция Большой кольцевой линии метро «Кунцевская» на западе Москвы стала частью крупного транспортно-пересадочного узла, соединившего 3 линии метро и платформу МЦД-1, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«После ввода «Кунцевской» Большого кольца метро на западе столицы формируется крупнейший транспортно-пересадочный узел, который связал воедино станции Арбатско-Покровской, Филевской и Большой кольцевой линий метро, а также одноименную платформу МЦД-1», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Она отметил, что формированию ТПУ на «Кунцевской» способствует удачное расположение нового станционного комплекса вдоль Рублевского шоссе между станциями «синей» и «голубой» веток метро с одной стороны и платформы МЦД-1 – с другой.

«Теперь пассажиры смогут с комфортом осуществлять пересадку как на другие линии подземки, так и на пригородные поезда», – добавил Бочкарев.

По словам заммэра, возведение станции БКЛ «Кунцевская» осуществлялось с применением элементов BIM-технологий, позволивших оперативно решать все рабочие вопросы не только в ходе проектирования, но и непосредственно на стройплощадке.

Гендиректор оператора программы развития московского метро – холдинга АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что последний этап работ, который осуществили строители на станции, – монтаж инженерных систем. Всего в рамках строительства станции БКЛ «Кунцевская» было проложено порядка 26 тыс. м трубопроводов и около 630 тыс. м кабеля, а также установлено приблизительно 18 тыс. единиц различного оборудования.

По словам Кравцова, помимо прочего был проделан большой объем работ по благоустройству территории вокруг станции. Благоустройство охватило почти 32 тыс. кв. м, а жители района получили новый оборудованный парк, где находятся почти 300 деревьев и 2,5 тыс. кустарников.

7 декабря в Москве запустили движение по 3 участкам БКЛ от станции «Терехово» до станции «Каховская». Всего на западе, юго-западе и юге Большого кольца метро для пассажиров открылись 9 новых и одна реконструированная станция.

Большая кольцевая линия московского метро – флагманский проект столичного метростроения. Длина кольца составит 70 км, на нем разместится 31 станция, 22 из которых уже открыты.

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