РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В микрорайоне Климовск Подольска рабочие не могут убрать снег возле физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» из-за припаркованных машин, а до дворов Октябрьского переулка еще не дошли дворники, сообщил депутат горсовета Александр Дудкин.

В рамках реализации федерального проекта «Народный Контроль» партии «Единая Россия» Дудкин проверил ход работ по уборке снега в микрорайоне Климовск на Спортивном проезде.

«На территории работают трактор и рабочие с лопатой. Пообщались с рабочими и выявили трудности в уборке. Мешают машины, припаркованные в неположенном месте, - вдоль забора МБУ ФСК «Заречье», - написал Дудкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По просьбам жителей Октябрьского переулка депутат провел мониторинг состояния дворов. Он отметил, что там уборка не проводилась. Поэтому передал соответствующее обращение в управляющую компанию.