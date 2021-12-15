РИАМО - 15 дек. Масштабный выставочный комплекс могут построить напротив аэропорта Внуково в столице, заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

На проведение «Экспо-2030» претендуют пять городов: Москва (Россия), Пусан (Южная Корея), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Рим (Италия), Одесса (Украина).

«Участок новой Москвы предложен для проведения «Экспо-2030». Это рядом с Внуково. Если движемся по Киевскому шоссе - Внуково справа, а это слева, напротив аэропорта. Идеальная логистика для создания Экспо-2030», - сказал Жидкин.

Он отметил, что рядом есть МЦД, а к аэропорту будет проведено метро.

«Участок большой, более 300 гектар. Территории хватает, чтобы создать самый современный кластер», - заключил Жидкин.