РИАМО - 15 дек. Стало известно, в каких дворах Электростали будут залиты хоккейные коробки. При составлении списка учитывали техническое состояние коробки и ее востребованность, сообщает пресс-служба администрации округа.

Чтобы жители могли комфортно кататься во дворах, заливка льда будет произведена в этом году на следующих площадках: ул. Советская, д. 24, пр. Ленина, д. 44/14, пр. Ленина, д. 32/16, пр. Южный, д. 3, корп. 1, ул. Ялагина, д. 18, ул. Юбилейная, д. 13, пос. Новые дома, д. 5, 7, 8, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба, д. 2, пос. Ногинск–5.

При составлении списка комиссия исходила из технического состояния коробки и востребованности среди жителей.

Дети и взрослые смогут активно провести свободное время, играя в хоккей или катаясь на коньках.