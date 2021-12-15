РИАМО - 15 дек. В Подмосковье 10 января начинается прием заявок на получение социальной ипотеки. Первыми заявления смогут подать воспитатели, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Воспитатели смогут подать документы на участие в программе «Социальная ипотека» с 10 января по 11 февраля. Как отметила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, также в 2022 году соципотеку смогут получить учителя и молодые специалисты Подмосковья.

«Прием документов будет осуществляться дистанционно, все желающие уже могут начинать готовить необходимый пакет документов. Кандидаты должны соответствовать ряду требований, например, иметь трудовой стаж не менее трех лет для молодых специалистов и не менее пяти лет – для учителей, а также первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень», – отметила Каклюгина.

Программа «Социальная ипотека» стартовала в Подмосковье в 2016 году. Условия участия опубликованы на сайте министерства образования Московской области в разделах «Деятельность» – «Мероприятия» – «Социальная ипотека».