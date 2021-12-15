РИАМО - 15 дек. За производством продукции фермеров в Московской области ведут строгий контроль. Специалисты начинают следить за ходом выпуска уже на самых ранних стадиях производства, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Здесь контроль идет даже на стадии производства сырья для этой продукции. То есть вы фермер, у вас есть корова, овца, коза, у которой вы получаете молоко. Вы зарегистрированы ветеринарной службой. Ветеринар приезжает согласно плану мероприятий 2 раза в год, берет все необходимые анализы, подтверждающие здоровье животных», – отметил Воскресенский.

Кроме того, фермеры раз в 10 дней обязаны сдавать молоко животных на предмет патогенной флоры и образование недопустимых примесей и фальсификатов. Когда продукция уже готова, предприниматели обязаны сдать ее на исследование, чтобы получить ветеринарные сопроводительные документы.

«Каждый гражданин, покупая фермерскую продукцию, имеет право запросить все сертификаты, как о качестве, так и ветеринарные, на эту продукцию. Если фермер эти сертификаты не готов представить, то, наверное, эту продукцию не нужно приобретать», – добавил Воскресенский.