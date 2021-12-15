РИАМО - 15 дек. Начинающие фермеры в России могут претендовать на получение гранта «Агростартап». В следующем году поддержку смогут получить и сыровары, в том числе подмосковные, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Начинающие фермеры могут получить грант «Агростартап» на создание и развитие своего хозяйства. Предприниматели готовят документы и подают заявку на получение поддержки.

«От 3 до 5 млн в год выдаем начинающим фермерам, предварительно обучив их в нашей совместно с Россельхозбанком созданной школе фермера. То есть они к нам уже приходят подготовленные и они понимают, что будут делать. В этом году мы выделили порядка 100 млн рублей на «Агростартапы», – добавил Воскресенский.

В Подмосковье поддержку в виде грантов получили 12 фермерских хозяйств по производству ягод, молока, рыбной продукции и садоводству.

После получения гранта «Агростартап» фермеры могут подать заявку на получение гранта на развитие семейных ферм, он направлен на развитие уже действующих сельских предприятий. По нему можно получить поддержку в виде денежных средств на сумму около 35 млн рублей.

«Со следующего года мы будем оказывать поддержку сыроварам на приобретение оборудования. Это все конкурсные мероприятия, люди к нам заявляются, а мы выбираем лучших», – подчеркнул Воскресенский.