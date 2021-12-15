РИАМО - 15 дек. Распространение коронавирусной инфекции оказало большое влияние на работу многих предприятий и организаций Подмосковья, однако в агропромышленном секторе региона удалось избежать негативных последствий от Covid-19, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По словам министра, руководство предприятий активно откликнулось на призывы правительства региона к вакцинации. Так, свыше 80% сотрудников компаний АПК и сектора потребительского рынка уже привиты от коронавируса.

«Очень интересные схемы нашими предприятиями были применены на вахтовой работе. Когда люди приезжали на вахту и оставались на предприятиях в общежитиях, то полностью исключали контакт с внешней средой. Это был как раз разгар коронавируса, и мы выстояли», – отметил Воскресенский.

Самым эффективным способом защититься от тяжелого протекания болезни и избежать опасных последствий от заболевания коронавирусом является вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и в выездных пунктах.

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