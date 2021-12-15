РИАМО - 15 дек. В новой Москве будут открывать рабочие места для жителей других районов столицы, а также для жителей Подмосковья, заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«1 млн рабочих мест (план на 2035 год - ред.), это гораздо выше, чем население в новой Москве. 250 тыс. лишних создаются, чтобы не только жители прилегающих территорий Москвы приезжали, но и жители Московской области», - сказал Жидкин.

Он отметил, что по плану к 2035 году в новой Москве будут работать 25 станций метро, 12 станций МЦД, 125 объектов здравоохранения, 87 парков, 700 спортивных объектов, 170 школ, 320 детских садов.

Ранее сообщалось, что недвижимость в ТиНАО выросла на треть за год.