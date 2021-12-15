РИАМО - 15 дек. В районе дома №4 по ул. Журавлева в Электростали открылся 50-й в Подмосковье большой пункт переработки вторичного сырья «Мегабак», сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект реализовался благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву и региональному МинЖКХ. Общая площадь «Мегабака» — 850 кв. м. Она включает в себя парковки, зону погрузки-разгрузки, помещение для персонала и место для контейнеров.

Жители города могут сдать сюда бытовую технику, мебель, спил растений, бумагу, картон, стекло, жесть, пластиковые бутылки, крупногабаритные отходы, батарейки и лампы. На территории есть отдельное помещение для приема одежды, детских игрушек и книг.

Собранное вторсырье будут забирать на переработку компании рециклинга и региональные операторы области.