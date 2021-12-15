РИАМО - 15 дек. Депутаты Мосгордумы поддержали инициативу об установке на территории столицы памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, сообщает ТАСС.

Ранее с предложением о памятнике выступило Российское военно-историческое общество (РВИО).

Памятник будет размещен в районе Фили-Давыдково по адресу: сквер Дмитрия Михайлика, ул. Кременчугская, д. 5, корп. 1. На проект будут выделены средства РВИО в размере 20 млн рублей.

Комиссия Мосгордумы также поддержала установку культурно-архитектурной композиции, посвященной русскому историку Владимиру Герье и российскому студенчеству у главного корпуса университета МПГУ на ул. Малая Пироговская в районе Хамовники.

Установка памятника будет приурочена к 150-летию со дня основания МПГУ, который будет отмечаться в ноябре 2022 года. Средства на финансирование проекта в размере 25 млн рублей будут выделены университетом.

На создание проектов памятников планируется провести открытые конкурсы.