РИАМО - 15 дек. В среду днем на столичных дорогах наблюдаются заторы в 7 баллов из 10 возможных, крупные пробки образовались на кольцевых магистралях и в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные затруднения в движении транспорта отмечаются на севере, северо-западе, юге и юго-востоке МКАД, а также на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.

В центре города машинами перегружены Бульварное кольцо, Москворецкая набережная, Устьинская набережная, улицы Большая Полянка, Большая Лубянка, Большая Дмитровка, Неглинная, Яузская и другие.

Также пробки наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице, проспекте Мира, Ленинградском проспекте, 3-м Нижнелихоборском проезде, дублере СВХ, Сигнальной улице и так далее.

К 17 часам прогнозируется повышение загруженности дорог до 8 баллов, к 19 часам – до 9 баллов.