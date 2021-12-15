РИАМО - 15 дек. В гимназии №4 Электростали прошел урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества, сообщает пресс-служба администрации Электростали.

Герой России Геннадий Цацорин, член совета депутатов Виталий Шапарный и специалист центра патриотического воспитания Анатолий Кизилов рассказали об истории возникновения этой памятной даты, про земляков-героев, защищавших Родину в разное время, и ответили на вопросы ребят.

Ежегодно в День Героев Отечества в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Памятная дата отмечается 9 декабря.