РИАМО - 15 дек. В 2021 году Московская область стала лидером по производству сыра в России. Чтобы обеспечить предприятия кластера «Сырная долина» необходимым объемом молока, частично его будут привозить из других субъектов РФ, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Подмосковные предприятия произвели 720 тыс. тонн молока в 2021 году. Как отметил Воскресенский, этот показатель вырос в регионе на 1,5%, несмотря на жаркое и засушливое лето.

«Год был засушливым, и в некоторых субъектах даже меньшее количество надоенного молока, потому что коровы – это живые организмы, в жару они доятся хуже и дают меньше молока. Тем не менее в этом году мы порядка 1,5% прибавили», – отметил министр.

Воскресенский добавил, что в Московской области перерабатывается около 1,5 млн тонн молока, что вдвое больше тех объемов, которые производятся в регионе. Поэтому для выпуска продукции на будущих предприятиях сырного кластера в Дмитровском городском округе молоко будут закупать в соседних субъектах России.

«Тот сыр, который будет производиться в сырном кластере, частично будет производиться из высококачественного сыропригодного молока, производимого в Московской области, и часть будем забирать из близлежащих субъектов», – сказал Воскресенский.

Подмосковье лидирует в топе регионов России по производству продуктов на основе молока. В частности, в 2021 году по объемам производства сыра Московская область заняла первое место в России с долей 13,3% от всей выпущенной сырной продукции в стране.