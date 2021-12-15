РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска установили надувную горку. Ее планируют открыть вместе с прокатом тюбингов для катания 18 декабря, горка будет работать по выходным, сообщил «РИАМО в Подольске» директор парка Михаил Панин.

С декабря по субботам и воскресеньям с 12:00 в парке начали проходить интерактивные новогодние игры с детьми и раздача подарков. Сотрудники ДК создают новогоднее настроение жителям и гостям.

Гостей парка угощают бесплатным горячим чаем. Также можно возле надувной горки с прокатом за свои средства приобрести кофе, сладости и выпечку.

Недавно там открылась площадка для выгула и дрессировки собак. Установили спортивную площадку.

В парке проложат лыжню. Прорабатывают со специалистами вопрос создания катка на футбольном поле.

Во время школьных каникул и новогодних праздников (со 2 по 8 января) развлекательные программы в парке будут проходить ежедневно.

Также развлекательные программы по выходным и в дни новогодних каникул пройдут в парке им. Виктора Талалихина, где находится резиденция Деда Мороза, и в Детском парке культуры и отдыха на Весенней.