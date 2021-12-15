РИАМО - 15 дек. Четвертый год подряд в Московской области реализуется проект «Зима в Подмосковье». В его рамках в Электростали проводятся массовые и развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации округа.

На главной площади вокруг елки будет снова залит каток, который всегда пользуется популярностью у юных электростальцев.

«В этом году хотелось бы каток расширить, чтобы смогли кататься детки постарше и даже взрослые», — прокомментировала глава Электростали Инна Волкова.

Инна Волкова обсудила такую возможность с директором МБУ «Благоустройство» Алексеем Донским, который заверил, что работы будут проведены.