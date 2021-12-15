РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск Подольска впервые планируют залить каток. Идет подбор места, затем сделают первую укатку снега, сообщил депутат горсовета Александр Дудкин.

Дудкин встретился с директором ПКиО «Дубрава» Михаилом Паниным по вопросу заливки катка в парке, обсудили место для него. В ближайшее время сделают укатку снега. После укатки в морозы сделают заливку.

Панин рассказал «РИАМО в Подольске», что опыта заливки катка в парке еще не было. Сначала попробуют залить каток на месте футбольного поля. 16 декабря приедет специальная техника для укатки основания под каток. Затем начнется заливка и сделают оценку проведенных работ.

Под руководством директора ФСК «Заречье» Дудкина ежегодно заливают каток на стадионе возле ФСК. Те же технологии планируют применить в парке «Дубрава».