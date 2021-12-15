РИАМО - 15 дек. На личном приеме жителей губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что перед правительством региона стоит главная задача - ускорение сроков по строительству школ.

«Мы научились строить школы достаточно быстро, мы считаем, что достаточно быстро, за 18 месяцев. Но сейчас наша задача строить еще быстрее», - сказал Воробьев.

Он добавил, что на днях смотрел ролик о том, как строит министерство обороны с опережением срока госпитали в Истре.

«Я хочу сказать, что там совершенно другая культура организации строительства, и не мешало бы нам всем вместе съездить туда и поучиться», - дополнил губернатор.

На сегодняшний день в Московской области очень большой запрос на строительство новых корпусов и пристроек к школам.​