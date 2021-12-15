РИАМО - 15 дек. Следственный комитет намерен ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, который в одной из клиник Москвы ранил ножом в живот врача-стоматолога, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в одной из частных стоматологических клиник на Ясном проезде 13 декабря. 59-летний мужчина оказался недоволен качеством оказываемых стоматологом услуг по лечению зубов и ударил врача ножом в живот в кабинете. Сотрудника клиники госпитализировали.

Мужчине 1961 г. р. предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину. Для проверки его психического здоровья назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Следствие ходатайствует перед Бабушкинским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.