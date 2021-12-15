РИАМО - 15 дек. На сегодняшний день темп роста объемов промышленного производства региона составляет 15%. Общий объем промышленного производства региона составляет 3,4 трлн рублей, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В этом году на сегодняшний день мы имеем 15% темп роста объемов промышленного производства. Это один из лучших темпов в стране», - сказала Зиновьева.

По ее словам, в прошлом году, несмотря на пандемию, темп роста объемов промышленного производства региона составил 9%.

Ранее Зиновьева отмечала, что промышленность регионе в этом году продолжает демонстрировать уверенный рост, который обеспечивают, преимущественно, обрабатывающие производства.