РИАМО - 15 дек. По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье может достичь 1,1 трлн рублей, ожидается рост примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Наш объем инвестиций в основной капитал второй год уже составляет 1 трлн рублей. И в этом году <…> наша задача была перешагнуть эту границу 1 трлн рублей. <…> И мы с уверенностью думаем, что по концу 2021 года инвестиции в основной капитал инвесторов Московской области составит примерно 1,1 трлн рублей. И мы прирастем примерно на 5%», - рассказала Зиновьева.

По ее словам, по данным на 1 сентября, объем инвестиций в основной капитал достиг 700 млрд рублей.

Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждение и выращивание многолетних культур.

А также это инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и искусства; программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, произведенные нематериальные поисковые затраты, затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и т.д.