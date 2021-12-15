РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В Подольске назвали победителей творческого конкурса «Спасатели отважные, спасатели надежные нас выручат всегда!», сообщили в пожарной охране округа.

На базе центра детского творчества с 23 ноября проходил муниципальный конкурс творческих работ от МЧС. В нем участвовали школьники в 5 номинациях: «МЧС России – оплот безопасности!»; «МЧС глазами юных подольчан»; «Открытка ко Дню пожарной охраны»; «Юный спасатель МЧС» и «Эти люди за жизнь в ответе». На конкурс были представлены 192 работы из 37 образовательных организаций.

В номинации «МЧС России – оплот безопасности!» победили Злата Назарова и Иван Васильев. В номинации «МЧС глазами юных подольчан» лучшими стали работы Елизаветы Сергеевой, Виктора Соколовского и Виолетты Рыбиной. В номинации «Открытка ко Дню пожарной охраны» победу одержали Мария Грубова, Полина Кабашова и Елена Потемкина. В номинации «Юный спасатель МЧС» победили Степан Соколов и Дмитрий Золотов, а в номинации «Эти люди за жизнь в ответе» – Александр Ломакин, Алексей Зайцев и Андрей Просняк.

Также отметили призеров, которые заняли вторые и третьи места.