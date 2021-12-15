РИАМО - 15 дек. В школах Московской области нужно создать репертуар хороших фильмов для просмотра учениками, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Я знаю, что большой запрос на такие фильмы, с точки зрения коллективного просмотра и обсуждения. Не мешало бы нам тоже посмотреть репертуар, но стоит отталкиваться от желания учеников прежде всего. Какие-то фильмы они не знают, но мы знаем и можем подсказать», - сказал Воробьев.

Он добавил, что самое главное это увлечь детей, а не заставлять смотреть патриотические фильмы.

Воробьев отметил, что для показа кинофильмов можно использовать интерактивные доски в классах.

«Классом удобнее смотреть, чем потоком в актовом зале. Если такая возможность есть, то это будет очень удобно. Репертуар какой хочешь, Okko, Ivi - все это доступно», - дополнил губернатор.

Также Андрей Воробьев дал поручение зампредседателя правительства Московской области Ирине Каклюгиной о подготовке списка фильма для просмотра в школах. он уточнил, что следует подумать, какие фильмы сами дети хотят смотреть. Например, попросить школьников назвать киноленты, а потом список дополнить.